Le Bucolique Ferrières Festival est un festival de musique organisé par l’ASBL Bucolique depuis 2006 sur la commune de Ferrières.Cette année, en raison de la pandémie et les règles sanitaires, les concerts gratuits sur la place de Chablis, au cœur du village, ne seront pas organisés. Le Bucolique Ferrières Festival, ouvert à tous, accueille habituellement les festivaliers pour deux jours de fête musicale.

Depuis plusieurs années maintenant, l'équipe du Bucolique festival a revu le concept de celui-ci pour porter davantage l'accent sur la proximité tant au niveau de la musique que des produits consommés sur place, la volonté étant de réduire l'impact du festival

sur l’environnement.

En 2019, l'équipe a effectué un pas de plus en proposant le concept de "Balade en Harmonie" : un mélange harmonieux de balade champêtre et de surprises musicales.

7 km de balade musicale



Les visiteurs sont attendus pour cette deuxième édition ces 21 et 22 août pour 7 km de balade (près de 6h) au cours de laquelle seront proposés quatre concerts surprises dans des lieux insolites avec de quoi se désaltérer ou rassasier. Quatre brasseries locales seront ainsi à découvrir ou redécouvrir. La balade aura lieu à My, élu en 2019 un des plus beaux villages de Wallonie.

Trois départs sont prévus par jour (13h - 14h30 - 16h)

Petite particularité, les artistes sont gardés secrets jusqu'à ce que vous les découvriez le jour même.

Le pass d'entrée est au prix de 25 € pour les adultes, 12,5€ pour les 12-18 ans et gratuit pour les moins de 12ans.

Les préventes sont disponibles sur : https://www.weezevent.com/balade-en-harmonie-2021

A noter que les programmations des deux jours sont totalement différentes.