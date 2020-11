Verviers Le PS ne souhaite pas voter le budget 2021 en l’état des choses.

Nouveau blocage politique à Verviers. Comme évoqué dans nos pages ce lundi, le budget 2021 était à l’ordre du jour du collège de jeudi. Mais à la demande du PS, les discussions ont été reportées dimanche matin lors d’une réunion de travail, dont le résultat devait être avalisé officiellement ce lundi. Mais le PS persiste : il ne votera pas le budget.

"La Ville est prise en otage par le PS. Même si je vais quitter le collège, comme échevin responsable, je me dois de le voter pour ne pas impacter le bon fonctionnement de la Ville", s’insurge Alexandre Loffet, échevin des Finances. "Cela va sans doute reporter à mars ou avril tous les projets." Un budget qui atteint 79 millions d’euros pour l’ordinaire, reprenant le plan d’embauche et différents frais de fonctionnement, avec un déficit de 455 000 euros. Sur le plan extraordinaire, le budget prévoit 33 millions d’euros pour le Grand Théâtre, un million d’euros pour des travaux dans les écoles, ainsi qu’un plan de relance d’un million d’euros de redémarrage économique dans le cadre de la crise sanitaire, via un prêt de la Région wallonne.

Pas d’accord