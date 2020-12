C’est un véritable parcours du combattant qui est décrit par Betty Ganci. Cette Liégeoise, sourde, a eu affaire récemment, en pleine pandémie, au milieu hospitalier dont elle déplore un manque d’accessibilité pour les personnes sourdes.

Tout débute à en croire ses dires un vendredi soir du mois de novembre. Seule à son domicile, elle voit son corps enfler. Sans comprendre ce qui lui arrive, elle tente de contacter le médecin de garde. Mais de constater que seul un numéro de téléphone fixe est renseigné.

"J’ai dû faire appel à ma mère, âgée de 73 ans, et j’ai dû la faire déplacer chez moi pour qu’elle téléphone et réponde aux questions posées par le médecin", déplore notre témoin. Et cette dernière d’exprimer sa frustration de ne pas pouvoir être autonome dans pareil cas.

Une fois le médecin arrivé chez elle, il lui administre un premier traitement. Mais un autre souci a trait au masque non transparent qui est porté, empêchant la personne sourde de lire sur les lèvres. À noter qu’une difficulté d’expression à l’écrit existe aussi.