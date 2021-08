Depuis lundi dernier, le camping de Méry est en cours de démolition. Le bruit des bulldozers et pelleteuses a pris le pas sur le chant des oiseaux et de l’Ourthe qui ruisselle en bord de terrain.

Installées sur zone inondable, 170 personnes (seule ou en famille) habitaient ici, dans leur caravane. Certaines y résidaient depuis une trentaine d’années déjà, parfois dans un bâtiment construit de leur main, sans permis. "On a toujours refusé d’octroyer un permis d’urbanisme sur ce terrain repris en zone de loisirs et non urbanisable", explique l’échevin de l’Urbanisme Adrien Calvaer.

