Esneux Tout est allé très vite à Méry, une zone tampon remplace désormais les caravanes.

Dès le lendemain des inondations des 14 et 15 juillet, la commune d’Esneux a mobilisé ses ressources ainsi que des entreprises privées de la région pour l’évacuation des déblais et des crasses charriées par la rivière tant sur le domaine public que chez les citoyennes et citoyens esneutois… ce qui a permis de redonner un visage "normal" à Esneux et Tilff. Mais le travail est colossal en bord d’Ourthe, raison pour laquelle la commune continue, quatre mois après les inondations, à œuvrer à l’évacuation des "crasses". C’est aussi en ce sens qu’Esneux a fait appel à un opérateur privé pour renforcer les services communaux…

"Une très grande partie du matériel de l’atelier a été sinistré et les ouvriers ont travaillé sans compter, il est donc essentiel de continuer à renforcer l’équipe encore quelque temps avec des renforts ponctuels pour que tout puisse rentrer dans l’ordre le plus rapidement possible", a expliqué Bernard Marlier, l’échevin des Travaux, lors du conseil communal de jeudi soir.

La fin des campings

Nous l’évoquions par ailleurs fin octobre