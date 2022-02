Rendre les transports en communs gratuits à Liège pendant toute la durée des travaux du tram ? C’est ce que propose l’opposition communale CDH à la Ville de Liège. "La mesure serait financée par les 45 millions d’euros économisés par la Région en raison du retard des travaux", avancent les humanistes.

L’objectif viserait ainsi à apporter une aide aux Liégeois "durement touchés par la situation et d’encourager l’usage des transports en commun, ce qui aura notamment pour effet de désengorger le trafic. Cette mesure doit s’accompagner d’une adaptation et d’un renforcement de l’offre de bus", précise le groupe communal.

Explications. Le consortium Tram’Ardent en charge du chantier se charge actuellement d’effectuer les travaux du tram mais aussi de les financer. Une fois que le tram sera opérationnel, elle assurera la maintenance des infrastructures et des véhicules. En échange de la mise en exploitation, la Région wallonne payera au consortium 30 millions d’euros chaque année, jusqu’à la fin du contrat en 2050.

Mais voilà, "si la mise en circulation est retardée, explique le chef de groupe et conseiller communal Benoît Bouchat, le montant correspondant à la période du retard ne sera jamais payé. La Région va donc faire une économie de 30 millions d’euros par année de retard, donc 45 millions d’euros si les travaux ont un an et demi de retard. Tout le monde se demande donc ce qu’elle va en faire ? La Ville insiste pour récupérer une bonne partie de cette somme".

Pour le conseiller communal, c’est maintenant qu’il faut débloquer cet argent avant que les commerces ne mettent la clé sous la porte.

Gratuité

Avec la députée régionale CDH Alda Greoli, "nous proposons d’utiliser cet argent pour rendre les transports en commun gratuits pendant les travaux. ça encouragera les gens à les utiliser plutôt que leur voiture, et diminuera donc le trafic, et ça développera de bonnes habitudes, poursuit le chef de groupe. Pour que ça fonctionne, il faut que le Tec adapte son offre de transport. Car les travaux obligent à faire de plus longues distances à pied pour prendre une correspondance. Le Tec devrait aussi mieux desservir le parking de délestage, même si pour l’instant il n’y en a qu’un seul à Vottem."

Le conseiller communal rappelle que le rôle de la Ville est de veiller à la sécurité autour du chantier, en particulier pour les piétons et les automobilistes, "et de veiller à la tranquillité des riverains."

Rappelons que le chantier du tram a pris du retard, dû notamment à la crise sanitaire, mais pas que. Les travaux devraient se terminer en août 2023, suivi d’un test pendant 8 mois, pour une mise en circulation au printemps 2024.