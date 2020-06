A l'occasion des 50 ans du personnage, 50 ans de ses gags sont exposés dans 50 lieux sur le territoire communal



Benjamin, célèbre personnage de BD sorti de l'imaginaire de Hachel, fête ses 50 ans de gags. A cette occasion, la commune de Fléron a décidé de mettre à l'honneur "son" héros de BD à travers une exposition en plein air présentant 50 postures du personnage réparties sur tout le territoire fléronnais .



Benjamin, héros des BD du même nom, est un jeune qui enchaîne les petits boulots et travaux d’intérim, sans grand succès dans son travail, au grand dam du directeur de son agence.



Son papa - Hubert Lambert - fléronnais d’adoption et connu sous le pseudo de Hachel, connaît sa première publication dans le journal Spirou avec ses Mésaventures sans paroles dont les deux premières planches seront reprises dans l'anthologie "Planète", Les chefs-d'œuvre de la BD. Également publié dans le journal de Spirou et Tintin dès 1965 pendant plus de 10 ans, Hachel a travaillé pour de nombreux éditeurs de presse (locale, nationale et internationale), et a écrit de nombreux gags repris dans les BD "Benjamin".

L'exposition en plein air "Benjamin, 50 ans, 50 lieux" se veut itinérante et participative, puisqu’à l’aide d’une carte disponible à l’Espace Culture de Fléron et le hashtag "Benjamin50", les visiteurs et promeneurs ont la possibilité de retrouver les 50 Benjamin et partager leurs photos. A découvrir par beau temps, à pied ou à vélo, au départ de la bibliothèque communale de Fléron, jusqu'au 13 septembre.