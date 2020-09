Depuis six mois, le promoteur plancherait sur un plan B, si le projet initial tombe à l’eau.

En février, l’association des managers de centre-ville (l’AMCV) sortait ses chiffres pour 2019, avec un constat : la situation est critique à Verviers avec 33,3 % de commerces vides. En cause ? Les actuels travaux, nécessaires pour la revitalisation urbaine de la ville, mais aussi les expropriations lancées il y a déjà plusieurs années pour le projet de centre commercial dont on parle depuis 15 ans. Et depuis, la crise sanitaire est venue encore plus envenimer les choses, avec une baisse de fréquentation dans le centre-ville.

Du côté de Verviers Ambitions, on souhaite rester confiant en l’avenir, avec notamment le projet du futur centre commercial. "Deux nouveaux commerçants vont ouvrir, dont un en 2021 sur la place de l’Hôtel de ville, cela prouve la confiance des commerçants. Ceux qui la déstabilisent, ce sont les politiques", fustige le président de l’ASBL Philippe Lagasse de Locht. Actuellement, la ville compte 238 cellules vides pour 392 commerces et services, dont 80 commerçants.