Les 27 premiers demandeurs d’asile sont arrivés au centre d’accueil de Glons Liège Aude Quinet © D.R.

Comme annoncé par le secrétaire d’État à l’Asile et la Migration Sammy Mahdi jeudi à la Chambre, Fedasil a ouvert vendredi soir en urgence le centre pour demandeurs d’asile situé sur le site militaire de Glons : "Les travaux ont été réalisés et les demandes de la bourgmestre ont été rencontrées". Les 27 premiers demandeurs d’asile sont bien arrivés. Il s’agit de personnes en famille et isolées qui viennent directement du centre d’arrivée de Bruxelles. [...]