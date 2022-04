Installé depuis janvier au sein de l’ancienne gare Marexhe, dans le quartier Marexhe en pleine rénovation urbaine, le centre de planning familial de Herstal a été officiellement inauguré vendredi. Il s'agit d'un service de prévention, d’accueil et d’accompagnement pour toutes les questions liées à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Un service ouvert à toutes et tous, sans distinction d’âge. L'objectif d'un tel centre est que chacun puisse y parler librement, en toute confidentialité, dans le respect de ses convictions, de ses choix, de son orientation sexuelle et d’identité de genre.

Pour la petite histoire, ce centre existe depuis plus de 50 ans! Il a été le premier centre de planning familial à être créé en Wallonie. Anciennement dénommé "Famille Heureuse" et situé dans le quartier des Guillemins, il a profité de son déménagement pour changer de nom et s'appeler le CPFH (centre de planning familial de Herstal).

L'équipe est composée d’accueillants, d’assistants sociaux, de gynécologues, de psychologues, d’avocats et d’animateurs en éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Les jeunes peuvent ainsi y trouver toutes les informations liées à la contraception, aux infections sexuellement transmissibles (IST), à la grossesse désirée ou non mais aussi emporter des préservatifs et la pilule du lendemain gratuitement ou encore réaliser un test de grossesse urinaire.

"Depuis notre arrivée, nous constatons que ces missions se concrétisent pleinement et que nous répondons aux attentes. Le bouche à oreille fonctionne activement, ce qui nous laisse penser que les consultants sont satisfaits. De plus, certains ne sont pas avares de compliments, nous remercient pour notre accueil chaleureux et sont très contents de trouver un planning familial près de chez eux. Ils ne tarissent pas d’éloges pour la beauté des lieux. Etre reçu dans des locaux où l’on se sent bien, où les travailleurs se sentent bien rassure, met en confiance, déstresse et libère la parole", relève Geneviève Leseur, directrice du centre de planning familial de Herstal.

Jean-Louis Lefèbvre, bourgmestre f.f. de la ville de Herstal, a, pour sa part, annoncé que cet espace porte désormais un nom: Liaison 34. Et d'ajouter que le bâtiment devrait prochainement accueillir de nouveaux services "et devenir un pôle socio-économique important".

Le CPFH est accessible du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h (mercredi de 9 h à 19 h), au 27 rue de la Station à Herstal. Il est joignable au 04/252 06 30.