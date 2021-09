Ce nouveau centre de vaccination est ouvert jusqu'au 21 septembre, du lundi au samedi inclus, de 9h30 à 19h30, avec ou sans rendez-vous. Il sera accessible à toute personne désireuse de se faire vacciner , membre ou non de la communauté universitaire.



Les vaccins Pfizer et ceux à dose unique Johnson & Johnson (uniquement pour les personnes de 41 ans et plus) seront administrés.