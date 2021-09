Le centre de vaccination de Huy situé au hall omnisports a fermé ses portes le samedi 28 août dernier avec la satisfaction du devoir accompli. Ouvert le 15 mars dernier, près de 80000 doses du vaccin contre le Covid-19 y ont été administrées.

Fruit d’une étroite collaboration entre les services de la Ville de Huy, le Cercle des médecins généralistes et pharmaciens de Huy, les services de sécurité, l’Aviq et le prestataire (Clip Expo) désigné par cette dernière, "le dispositif mis en place a démontré toute son efficacité et n’a généré que des retours positifs de la population", se réjouit la Ville de Huy.



Pour autant, la campagne de vaccination n’est pas terminée. A Huy, une ligne de vaccination reste activée mais elle est déplacée à l'ancienne buvette du RFC Huy, toujours avenue de la Croix-Rouge mais au n°6 où elle sera ouverte ce vendredi 3 et ce samedi 4 septembre de 8h à 16h et ensuite les vendredis de 10h à 18h et les samedis de 8h à 16h.

L’accès sera prioritairement permis sur réservation mais en matinée les candidats au vaccin pourront s’y présenter spontanément.

Plus d'infos sur https://www.jemevaccine.be/