Et hop! un nouveau déménagement pour le centre de vaccination de Huy. Alors que médecins et infirmiers ont accueilli et vacciné les gens depuis mars au hall des sports, le centre de vaccination a déménagé il y a un mois vers l’ex-buvette du RFC Huy. Simplement parce que le hall des sports était à nouveau ouvert aux sportifs. Dès le 20 octobre, il déménagera à nouveau, toujours sur Tihange mais pour le Centre Nobel. Un espace plus large et plus facile d’accès.

La raison? «Quand le centre de vaccination s’est installé dans l’ancienne buvette, c’était pour les vaccins résiduaires», explique le bourgmestre f.f. Éric Dosogne. Ceux qui devaient encore faire leur deuxième dose. «A priori, des gens tous mobiles, sans souci pour se déplacer.»

Sauf que désormais, les centres de vaccination doivent aussi organiser la troisième dose pour un public plus fragilisé. Pour des personnes qui ont des problèmes d’immunité. Et là, «on va avoir un afflux de personnes mais aussi des personnes qui se déplacent plus difficilement». Le site actuel – l’ex-buvette de foot – n’est plus adapté «car on va accueillir des personnes âgées et aussi des personnes à mobilité réduite».

Le bourgmestre hutois n’hésite pas à inciter les gens qui veulent se faire vacciner, et qui ne sont pas ciblés par cette troisième dose, à rapidement venir le faire à l’ex-buvette qui sera toujours accessible jusqu’au 20 octobre, jusqu’au déménagement. «Oui, on va encore une fois déménager mais cela ira vite car tout est modulaire.» C’est une société extérieure qui le fera, à la demande de l’Aviq.

Le hall des sports pour les sportifs

Pourquoi ne pas avoir réinstallé le centre de vaccination dans le hall sportif? «La demande a été faite, mais j’ai refusé de le rouvrir pour ça. On a rouvert le hall des sports pour les sportifs. Car la pratique d’un sport est importante pour la santé psychologique des gens. On a proposé le Centre Nobel et l’Aviq a accepté.» Mais ce ne sera pas avant le 20 octobre car un mariage y est prévu le 10 et une grosse activité d’InforJeunes les 15 et 16. Dès le 20 octobre, on s’y fera donc vacciner. Un grand parking est accessible rue Albert Legrand où est prévu l’accès au bâtiment. L’accès pour les PMR, et uniquement elles, se fera via la rue de la Paix. Enfin, ceux qui reçoivent une convocation pour cette troisième dose et qui ont des difficultés pour se déplacer ont tout intérêt à choisir une plage horaire à partir du 20 octobre. Ainsi, elles seront reçues dans le nouveau centre qui est plus facile d’accès que l’actuel de l’avenue de la Croix-Rouge.