Ce n'est toutefois pas le cas du chantier de l'E25 entre Cheratte et Visé

Comme une dizaine d'autres chantiers sur nos autoroutes wallonnes, le chantier de réhabilitation de l'E40, entre Alleur et Loncin, reprend doucement. Comme l'a indiqué la Sofico en effet, "suite à une réorganisation du travail en interne, plusieurs entreprises peuvent reprendre leurs activités en adaptant le rythme des travaux sur une partie des 17 grands chantiers de réhabilitation en cours sur les autoroutes et principales nationales de Wallonie". En respectant sur ces chantiers les mesures sanitaires dictées par le Gouvernement fédéral, les travaux peuvent donc reprendre dans une certaine mesure... Toutefois, "ce sont les entreprises elles-mêmes qui décident de reprendre ou pas l’exécution de ces chantiers, en fonction de paramètres spécifiques : diminution d’hommes sur le terrain, mise en sécurité du personnel, disponibilité des matériaux ou de la sous-traitance éventuelle, typologie des travaux, etc".

Il s’agit donc d’un retour progressif à la normale, au cas par cas.

En province de Liège, le chantier de l'E40 entre Alleur et Loncin, dans les deux sens, est concerné. De la pose d’asphalte est effectuée depuis ce lundi (à un rythme ralenti vu les difficultés d’approvisionnement de certains matériaux), par la suite, du marquage sera également réalisé. Des opérations ralenties se poursuivent également au niveau de la pose des panneaux antibruit et des avaloirs.

À noter qu'un autre chantier important en province de Liège, entre Cheratte et Visé (E25 vers Maastricht) reste à l'arrêt.