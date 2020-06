La Ville de Liège offre la possibilité aux patrons des établissements Horeca liégeois de demander une extension de terrasse sur la voie publique. Rapidement, une équipe d’agent a été constituée afin d’identifier la meilleure manière de procéder à ces extensions. De son côté, Nicolas Genty, le patron du Charlemagne situé place du Marché, n’a pas hésité à formuler une demande.

Dimanche, la veille de cette réouverture tant attendue, le commerçant devait recevoir la visite d’un agent communal, mais ce dernier n’est pas venu. " J’ai appris que concernant les extensions de terrasse pour la place Cathédrale, la place Saint-Étienne, la place du Marché et la place des Carmes, la décision devrait être prise par le collège communal ", explique Nicolas. Il ajoute : "je ne sais pas quand le collège se réunira mais en attendant, mon commerce se trouve juste à côté de l’entrée d’une église, j’ai donc mis des tables devant l’édifice."

"Plus j’ai de tables, plus j’ai de surface à couvrir et donc plus j’ai besoin de personnel , poursuit le patron du Charlemagne. Il faudra également tenir compte de la météo puisque je n’arriverai pas à couvrir toute la terrasse . L’extension va me faire passer de 24 tables à 21 toutes espacées de 1,30 mètre." En ce qui concerne la partie intérieure du café, le patron a, dans un premier temps, pris la décision de la laisser fermée au public.

En outre, le cafetier a déjà fait plus de 400 euros de dépenses pour acheter des masques, des visières ou encore des lingettes désinfectantes. Il s’est également procuré le kit sanitaire fourni par la Ville aux établissements Horeca de Liège.

Nicolas Genty est ravi de pouvoir accueillir à nouveau des clients au Charlemagne. "Lundi, on ouvrira dès 10 heures du matin , indique le commerçant, je pense que la clientèle est en manque et qu’elle sera donc présente pour la réouverture. On a raté le début de la haute saison et en plus le temps a été magnifique durant le confinement." Espérons pour les cafetiers que le soleil reviendra avec les clients.

115 demandes

De son côté, la Ville de Liège n’a cessé de recevoir des demandes d’extension de terrasses. Élisabeth Fraipont, échevine du Commerce à Liège ajoute : "vendredi nous étions à 115 demandes. Le bourgmestre et moi-même avons reçu des demandes supplémentaires tout au long du week-end."