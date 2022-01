Le 9 décembre dernier, une panne de chauffage était signalée dans cinq des nombreuses classes de l’école communale du Thier-à-Liège.

Alors que le PTB dénonçait l’absence de réaction du côté de la Ville, les autorités communales avaient, elles aussi, pris les devants en vérifiant les installations. Le hic toutefois, c’est que le problème technique était constaté au niveau des canalisations en sous-sol et non des chaudières… l’intervention s’annonçait dès lors plus conséquente. Aujourd’hui toutefois, comme l’avait promis l’échevin des Travaux Roland Léonard, les écoliers vont pouvoir rentrer "au chaud" dès ce lundi 10 janvier. Tout est rentré dans l’ordre

"Dans l’attente d’une réfection spécifique et en profondeur, tout fut mis en œuvre pour que les enfants soient préservés de cette avarie, par la mise à disposition immédiate de chauffages électriques", rappelle l’échevin qui s’est dit "très soucieux de la pérennité du bien-être des enfants concernés". Dès l’annonce de cette problématique en sous-sol, les interventions adéquates d’urgence ont été pratiquées. "La période des vacances scolaires se prêtait d’autant plus à ces travaux, vu l’absence d’élèves sur le site. Dès le 23 décembre, l’entreprise diligentée était ainsi à pied d’œuvre et il ne fallut pas plus de cinq jours, pour que, ce 28 décembre, tout rentre dans l’ordre".

L’opération a donc nécessité un travail en sous-sol et l’une des cours de récréation, sous laquelle l’intervention a eu lieu, a été impactée. On promet toutefois à l’échevinat qu’elle sera remise en parfait état dès ce lundi de rentrée, ce 10 janvier ! "Pour tous les écoliers de l’Ecole du Thier-à-Liège… c’est une année qui commencera bien !"…