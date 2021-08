L'enquête qui a été menée afin de retrouver le conducteur en fuite a porté ses fruits. Le chauffard a en effet été identifié et interpellé, indique la section roulage du parquet de Liège ce mercredi. Mardi, des sources policières avaient confirmé que l'enquête était bien avancée et qu'elle avait livré ses premiers résultats. L'auteur des faits est originaire d'Amay et a notamment pu être identifié grâce à des caméras de surveillance situées sur des parkings de magasin. Sur ces dernières, on apercevait d'ailleurs le conducteur sortir de son véhicule pour en retirer les plaques d'immatriculation.

Par le truchement du véhicule, une Alfa Roméo GT, la justice est parvenue à remonter jusqu'au suspect chez laquelle elle s'est rendue mardi après-midi. C'est la compagne du conducteur, qui était présente en tant que passagère dans la voiture, qui a d'abord tout avoué. Dans un premier temps, l'homme a nié les faits qui lui étaient reprochés puis a fini lui aussi par avouer.

L'intéressé est connu des services de la police et de la justice pour des faits de roulage (défaut d'assurance, conduite sous influence, etc). Il a notamment été déchu de son permis de conduire et n'avait pas l'autorisation de circuler en voiture au moment des faits survenus ce mardi soir. Il a également indiqué qu'il était sous l'influence de stupéfiants et de l'alcool. Il aurait notamment consommé de la cocaïne et du whisky avant l'accident.

L'homme, âgé de 28 ans, a tenté de se débarrasser de son véhicule en le jetant dans la Meuse. L'Alfa a toutefois été retrouvée dans l'eau.

Un mandat d'arrêt a été requis à l'encontre du conducteur, entre autres, pour homicide involontaire avec délit de fuite. La compagne du jeune homme a, elle, été relaxée après avoir été entendue. Un P-V pour non-assistance à personne en danger a toutefois été émis à son encontre étant donné qu'elle n'a pas prévenu la police..

Le jeune homme de 22 ans, qui est décédé, a été projeté à une dizaine de mètres et est retombé sur le pare-brise d'une voiture qui était stationnée. Il traversait sur le passage pour piétons avec un ami. Ce dernier n'a pas été blessé.