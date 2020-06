Le groupe de santé CHC, tel qu’il se dénomme désormais, n’en finit plus de faire l’actualité. Et on ne parle plus en l’espèce de son nouvel hôpital ultramoderne qui a été ouvert au début de la crise du Covid-19.

Après un développement de plusieurs mois, un projet innovant a été présenté. Et ce au sein de la clinique CHC MontLégia où les détails de la première "Smart App" du genre pour un hôpital en Belgique ont été dévoilés dans un contexte pour le moins particulier.

Ce nouvel outil arrive à point nommé, du moins selon Claudio Abiuso, directeur des opérations du groupe de santé. Lequel a été développé en partenariat avec la société informatique IBM, le CHC optant pour une application voulue intuitive et d’abord centrée sur le patient.

"Le but est clairement de simplifier la vie des patients et de faire de ces derniers des acteurs de leur santé", a souligné Claudio Abiuso. Et ce dernier de préciser que "la Smart App CHC est une réponse technologique permettant de fidéliser notre patientèle avec des fonctionnalités pragmatiques".

Gratuite et sécurisée



Voulue par ailleurs gratuite et sécurisée, des tests de pénétration ayant été réalisés au préalable, cette application est disponible via Android et iOS. De quoi selon Alain Coudijzer, responsable ICT, permettre de toucher une toute grande majorité des patients qui sont hospitalisés au CHC.

Ces derniers pourront gérer leurs rendez-vous médicaux mais aussi trouver leur route au sein de l’hôpital ou encore obtenir toute une série d’infos. Les différentes cliniques du CHC sont concernées et pas moins de 400 médecins ainsi que 90 services médicaux sont recensés.

Comme expliqué lors d’une démo in situ, la "Smart App" peut être utilisée en mode invité ou connecté, ce dernier permettant de gérer ses données personnelles. S’il est obligatoire de se rendre à la clinique pour obtenir ses identifiants, une deuxième phase est en cours d’élaboration.

Particularité de l’application : un système de navigation indoor répertoriant 100 000 trajets possibles. Une visite virtuelle sera également bientôt possible.

Bruno Boutsen