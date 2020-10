Le chocolat liégeois a manifestement le vent en poupe. Ainsi, deux artisans de chez nous ont remporté des prix prestigieux.

En effet, lundi et pour la 5e fois, le guide Gault&Millau proposait sa sélection des meilleurs chocolatiers dans un nouveau guide. Cette année, leurs dégustateurs anonymes ont à nouveau sélectionné les meilleurs chocolatiers. Trois chocolatiers ont reçu le titre de Chocolatier de l’Année 2021 pour la Wallonie, c’est Benoît Nihant qui a été sacré. Le chocolatier awansois a parcouru le monde à la recherche des meilleures plantations de cacao et les a trouvées dans plusieurs pays d’Amérique latine. Il torréfie, concasse et transforme les fèves jusqu’à obtenir son propre chocolat d’origine.

De son côté, si la 7e édition Les Épicures de l’Épicerie fine n’a pas pu être organisée à cause des mesures sanitaires, le célèbre prix a quant à lui été maintenu. Le jury du Prix, composé d’experts du secteur de la gastronomie s’est réuni à huis clos à l’Hôtel Fauchon à Paris. Une centaine de produits répartis dans diverses catégories ont tenté de remporter cette véritable reconnaissance. La manufacture sérésienne Millésime Chocolat s’est vu décerner le Prix Épicures d’Argent de l’Épicerie fine de la catégorie Chocolats, avec sa tablette Guatemala 2019 - Lait 50 % - Nougatine grué de cacao.

"Même si nous faisons face à des moments difficiles, nous sommes aujourd’hui émus et fiers d’avoir décroché ce prix. C’est une véritable reconnaissance pour toute une équipe, qui se donne chaque jour à faire de Millésime Chocolat une marque et des produits d’excellence", s’est réjoui Jean-Christophe Hubert, fondateur de Millésime Chocolat.