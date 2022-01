Jour du nouveau Codeco, l'hôpital du CHR de la Citadelle livre ses chiffres ce jeudi alors que la 5e vague de l’épidémie de coronavirus en Belgique initiée la semaine passée se confirme nettement.



L'hôpital enregistre une hausse de contaminations au Testing LaboCita : sur 2290 tests réalisés ce lundi 3 janvier (contre 1436 le 27/12 et 1659 le 20/12), la positivité était en augmentation exponentielle de 34,75% (contre 23,75% le 27/12 et 15,83% le 20/12). La variant Omicron touche désormais 85% des personnes contaminées contre 60% le 27/12 et 40% le 20/12.



Hospitalisation



Au niveau de l'hospitalisation, l'hôpital ne constatait pas d’accentuation en soins intensifs jusqu'à ce lundi : avec 9 patients en USI (contre 11 le 27/12 et 14 le 20/12), et 48 patients Covid hospitalisés (contre 52 le 27/12 et 65 le 20/12).

Le CHR Liège observe toutefois une remontée ces derniers jours : 11 patients Covid sont en USI (Unité de soins intensifs) ce mercredi 5/01 pour 66 patients Covid hospitalisés.