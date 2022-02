Cette nouvelle appellation s'accompagne d'une nouvelle identité visuelle : un « H », "symbole de l’activité hospitalière ouverte à tous les publics et tout au long de la vie, auquel est accolée une bulle de dialogue, synonyme d’ouverture d’esprit, d’accueil personnalisé, de proximité avec les patients et leurs proches, d’humanité dans l’activité des soins."



Quant à la phrase accompagnante « L’excellence, à vos côtés », elle se veut "un mantra partagé par tous nos collaborateurs : viser sans cesse l’excellence et l’innovation, être à l’écoute et aux côtés des patients, de leurs proches, des visiteurs ou encore de tout l’écosystème de la Citadelle (travailleurs, médecins généralistes, membres du réseau Elipse, sous‐traitants, fournisseurs, ...)."



Ne dites plus « Centre Hospitalier Régional de Liège », mais « Hôpital de la Citadelle » !L’une des plus grandes institutions hospitalières de la province (4.100 collaborateurs, 200 métiers, 900 lits, 10.000 passages quotidiens) fait évoluer son image pour s’affirmer à traverset plus clairement identifiée.explique Sylvianne Portugaels, directeur général.Les couleurs ne sont pas non plus choisies par hasard :Aussi,ajoute Sylvianne Portugaels, «