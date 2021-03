Grosse tuile pour le CHU de Liège et probablement pour d’autres hôpitaux universitaires : les vaccinations prévues ce mercredi sont purement et simplement annulées… par manque de vaccins ! Une pénurie qui pourrait d’ailleurs s’expliquer par l’ouverture des centres de vaccination ! En effet, les vaccins qui sont livrés là-bas, en présence de personnalités politiques de tout bord, ne le sont pas… ailleurs et privent donc les personnes identifiées à risques par les hôpitaux.

Ce mardi, les téléphonistes sont mises à rude épreuve. Ils prennent contact avec les 800 personnes prévues pour se faire vacciner mercredi et annuler les rendez-vous. À l’heure actuelle, les autres rendez-vous ne sont pas (encore) concernés.