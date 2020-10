C’est un dossier attendu depuis… 30 ans. Dans les années 80, pour des soucis budgétaires, le CHU de Liège avait "sacrifié" les places de stationnement souterraines initialement prévues sous l’Avenue Hippocrate. Dès octobre 2014, quatre mois après son arrivée, le nouvel Administrateur délégué, Julien Compère, avait lancé le plan stratégique CAP 2020. Dans celui-ci, le projet CAP 4 était dédié à l’amélioration de la mobilité pour accéder au Sart Tilman et le projet CAP5 5 était consacré à l’augmentation de l’offre de parking. Ces travaux sont lancés par le SPW pour le CAP4 et débutent ce 2 novembre pour le CAP 5 : le permis d’urbanisme ayant été confirmé.

Les travaux, menés par 6nergy Park, dureront 28 mois. Au Sart Tilman, trois parkings existants verront leurs capacités fortement accrues. Il y a d’abord les deux parkings « patients » : le parking principal actuel, payant, sera surmonté de deux niveaux. Sa capacité passera de 732 à 1105 places. L’actuel parking PMR passera de 64 à …494 places sur cinq niveaux. Pour le personnel, une structure de 5 étages s’élèvera sur le parking actuel, à l’arrière de l’hôpital, qui fera passe les capacités de 240 à …1110 places. Au total, le site comptera 2709 places, une augmentation de …261 % ! Les travaux sur les parkings sont liés à ceux que mène le SPW afin d’améliorer la fluidité d’accès aux et à partir des aires de stationnement. Le P1 sera ainsi accessible à partir de trois entrées. Ces travaux nécessitent un phasage précis afin de perturber le moins possible l’activité hospitalière : les travaux débutent ce 2 novembre sur le parking PMR et le parking du personnel. Au printemps 2022, le parking PMR sera terminé et débuteront les travaux sur le P1. La fin du chantier est prévue au printemps 2024.

Pour les patients, la période des travaux va nécessiter des adaptations importantes. En effet, l’actuel parking payant sera exclusivement réservé aux PMR et au personnel. Tous les patients et visiteurs (hors PMR) devront utiliser le parking de délestage au Country-Hall. La capacité du parking y a été accrue (à 850 places) et le CHUttle, la navette qui relie le parking et l’hôpital en six minutes, a vu sa plage horaire augmentée (de 6h40 à 20h30) et sa fréquence accrue (un départ toutes les dix minutes). Parking et navette sont gratuits. "Le parking principal du Sart Tilman sera divisé en deux zones", explique Anne-Catherine Geurts, responsable des parkings au CHU de Liège. "Près de l’entrée, un espace exclusivement réservé aux PMR qui seront conduits, par un CHU PMR Express jusqu’à l’entrée de l’hôpital. Et une zone réservée aux membres du personnel. Un contrôle d’accès strict sera exercé. Toute personne qui stationnera indûment dans ce parking devra payer 25€/jour pour en sortir)". Le parking sera par contre ouvert (et gratuit) pour les visiteurs et patients les samedis, dimanches et jours fériés. Le système est mis en place à partir du 2 novembre.