La situation de nos hôpitaux se dégrade de jour en jour avec la propagation continue du virus sur notre territoire. Chaque jour, les nouvelles hospitalisations augmentent de manière considérable et une saturation des hôpitaux est attendue si la situation reste la même dans les prochains jours. `Sur Facebook, le CHU de Liège a publié sa situation concernant les hospitalisations COVID dans son enceinte. Les chiffres sont alarmants comme le montre la publication qui indique que "de nombreux patients arrivent chaque jour, ce qui porte notre chiffre ce lundi matin à 258 patients. Lundi passé, il y en avait 144 ! Si l'on poursuit au rythme de samedi (+40), on va droit dans le mur. D'autant qu'il est… certain qu'il faudra un "certain" temps pour que les mesures prises vendredi, samedi et dimanche aient des effets positifs sur les courbes."

Malgré ce constat pour le moins chaotique, le CHU de Liège tient à faire part de plusieurs changements qui résultent de l'expérience acquise après la première vague de coronavirus du mois de mars. Plusieurs points sont alors évoqués comme l'évolution des traitements médicamenteux qui réduisent les séjours à l'hôpital, les nouvelles techniques d'aide à la respiration qui ont vu le jour depuis la première vague ou encore l'hospitalisation à domicile qui permet de désengorger les unités de soins hospitaliers.

Le 16 octobre dernier les hôpitaux liégeois lançaient un appel à l'aide aux ministres fédéral et régional de la Santé. Vendredi c'est un appel à l'aide aux médecins qui avait été lancé et qui a connu "un très bon retour " selon la publication.