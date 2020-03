Un nouveau robot en lice...

Le CHU de Liège l'a annoncé ce mercredi en début d'après-midi, il vient de multiplier sa capacité de tests Covid-19 par huit ! "Le CHU de Liège a ouvert ce matin le Centre de Tri Coronavirus sur le site des Bruyères. Les deux sites des urgences du CHU, qui ensemble accueillent 100.000 patients par an, sont aujourd’hui également équipés pour affronter le pic de la pandémie en Belgique", indique-t-on à l'hôpital universitaire qui remercie la Ville de Liège et les équipes techniques, médicales, logistiques et les entreprises "qui ont permis ce travail soigné et très apprécié. Si le tri des patients se faisait en amont des urgences, aux Bruyères comme au Sart Tilman, depuis le premier jour, les « COVID-Village » offrent aujourd’hui une plus grande facilité de travail pour les équipes en première ligne".

Par ailleurs, le CHU de Liège a mis en service aujourd’hui une nouvelle plate-forme de tests moléculaires de haut débit, intégrée et entièrement automatisée, exclusivement dédiée aux tests « Covid-19 ». "Nous avons réalisé un partenariat avec la Société suisse ROCHE qui a mis à notre disposition, pendant la crise à des conditions préférentielles, ce robot, un COBAS 6800, ainsi que les tests pour pouvoir multiplier les analyses sur les prélèvements", explique le Pr Pierrette Melin, chef du service de microbiologie médicale. "Alors que nous tournions autour de 100 analyses par jour, nous pourrons multiplier ce chiffre par huit !", précise le Pr Marie-Pierre Hayette chef du service de microbiologie clinique. "Cela permettra, en plus de répondre aux patients, d’accroître le nombre d’analyses sur le personnel soignant qui se trouve en première ligne".

"La machine va directement entrer en fonction, accroître les tests et …sécuriser le personnel du laboratoire qui, depuis le 6 mars, date du premier test, a vraiment fait un travail exceptionnel, que ce soit les développeurs, Sébastien Bontemps et Raphaël Boreux, ou les techniciens, une équipe soudée de 12 personnes qui a pu compter sur la solidarité des autres laboratoires du CHU de Liège réunis dans UNILAB", ajoute-t-on au CHU de Liège.