Spa-Francorchamps Dans l’optique de revoir les Moto GP, les travaux ont débuté dans le Raidillon.

Certains s’insurgent de la démolition du mythique chalet, d’autres s’impatientent de voir arriver tribunes et motos. Une seule chose est certaine : les travaux qui débutent au circuit de Spa-Francorchamps ne laissent pas indifférents !

Il faut dire que le virage le plus connu du "plus beau circuit du monde" va connaître sa plus profonde évolution depuis les années 90 ou la disparition des bacs à graviers. Les dégagements sur la partie gauche vont devoir être reculés de plus de 10 mètres pour pouvoir être homologués à terme au grade C par la Fédération Internationale de Motocyclisme. Et donc de pouvoir revoir les compétitions internationales de moto.

Pour ce faire, il faut donc reculer ce mur du Raidillon et détruire le chalet qui trône à son sommet. De quoi faire hurler certains puristes de l’anneau ardennais mais l’évolution du circuit doit passer par là.