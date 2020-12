Malgré des temps plus que difficiles pour les commerçants de tout poil, c'est un Jean-Luc Vasseur aux anges qui, ce week-end a annoncé la bonne nouvelle.

"Je viens de recevoir une lettre du Palais Royal", explique ainsi la président du Commerce liégeois. "Après avoir pris connaissance de notre dossier et de la solidité de celui-ci, Il nous informe avoir l’honneur de nous faire savoir qu’il a plu à sa Majesté le Roi de fournir le titre de "Royal", à l’association du Commerce Liegeois ASBL. Le brevet officiel consacrant la décision du Roi nous parviendra ultérieurement par l’entremise du Gouverneur de la province de Liège."

Cette attribution est pour Jean-Luc Vasseur, "Une belle reconnaissance pour notre association et les bénévoles qui y travaillent. Espérons que cela nous ouvrira des portes pour financer nos formations,les outils de promotions et de développement économique pour ainsi permettreà nos commerçants Liegeois de rayonner au-delà des frontières".

Créée le 2 mai 1969, Le commerce Liégeois elle est devenu, au fil du temps, une association ouverte à tous les commerçants, artisans, ambulants, PME, professions libérales...C'est la seule association fédératrice dans l'entité de Liège.

"L'ASBL fait preuve d'une écoute attentive et de réactivité. Elle aide concrètement les commerçants à trouver les bons interlocuteurs en cas de soucis administratifs avec les institutions, services communaux… Elle donne des éclaircissements sur les règlementations (urbanisme, terrasses, …) et répercute les problèmes rencontrés par les commerçants (mobilité, mendicité, sécurité, …) vers les instances concernées. En collaboration étroite avec celles-ci, elle développe des solutions pour remédier aux problèmes et apporter des réponses aux questions posées".

L’ASBL prône également une coopération concertée, concrète et efficace entre les commerçants,