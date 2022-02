Le compositeur de musique de film liégeois Simon Fransquet sort son nouvel album "The Pink Revolution", sous le label français BOriginal (Cristal group) et Roy music.



L’album constitue la bande originale du dernier film de Jawad Rhalib, avec qui il avait remporté le Magritte de la meilleure musique originale en 2019 pour « Au temps où les arabes dansaient ».



En signant cette très belle bande originale, le Liégeois a sollicité la chanteuse Alice on the roof ainsi que le chanteur Jérôme Magnée, du groupe Dan San, avec qui il avait déjà travaillé sur les musiques de deux autres longs métrages : « Nous Quatre » de Stéphane Hénocque et « Tandem Local » de François Legrand.



Mélangeant des influences variées, allant du Jazz, à la musique classique en passant par la musique du monde, la pop ou encore l’électro, Simon conçoit ici une bande originale singulière où l’on retrouve des nappes de trompette mêlées à divers instruments à cordes dont certains sont confectionnés par ses soins. Le tout est enjolivé par la voix pop et angélique de la chanteuse Alice on the roof.

"Dans cette BO, j’ai essayé de mélanger différentes influences que j’aime particulièrement : des choses assez organiques avec d’autres plus électroniques... La trompette aux sonorités orientales, du hang drum et d’autres percussions, la guitare classique huit cordes que j’ai construite mais aussi diverses guitares électriques - notamment avec un E-Bow (archet électronique)", explique le compositeur. "L’idée de la BO de ce film, qui parle d’un sujet très fort, était d’allier des musiques tantôt sombres avec d’autres beaucoup plus lumineuses. J’ai conçu l’album comme une histoire indépendante du film, bien qu’il s’inspire du même sujet : le combat quotidien et difficile de la communauté LGBTQI+ pour trouver sa place dans l’espace public."



"L’album commence comme un dur constat des mentalités d’aujourd’hui encore rétrogrades, avec d’horribles déclarations homophobes - notamment de la part de la Wesboro Baptist Church. Il se termine sur un discours d’Harvey Milk, plein d’espoir pour la génération future, le tout sur une note électro-pop beaucoup plus légère que le reste de l’album."

Guitariste, multi-instrumentiste, luthier, producteur et compositeur de musique de film reconnu, Simon Fransquet a déjà composé pour près d’une vingtaine de films sélectionnés et primés dans les plus grands festivals à travers le monde.