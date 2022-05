Liège La structure, née sur les cendres de Liège 2015, fête ses dix ans d’existence…

Nous les avions rencontrés, il y a tout juste cinq ans, dans leurs nouveaux locaux fraîchement montés de la rue Dony, au cœur du quartier Saint-Léonard… les membres du Comptoir des Ressources Créatives (CRC) fêtaient alors leurs 5 années d’existence. Cinq ans plus tard, ces "enfants de Liège 2015" comme nous les avions appelés, n’ont pas rangé leurs ambitions créatives. En effet, nullement découragé par le titre de capitale culturelle décroché par Mons, ces artistes de tous horizons ont su rebondir… se nourrissant des échanges nés de la campagne de Liège 2015 et créant en 2012 ce Comptoir des Ressources Créatives qui, 10 ans plus tard, a non seulement grandi mais a aussi fait des petits… Un anniversaire qui sera dignement fête ce mercredi 25 mai, l’occasion de faire le point sur une structure hors du commun et profondément sociale.

"Depuis le début, notre philosophie est restée la même", nous explique Gérard Fourré, membre fondateur du CRC, "notre démarche vise à aider tous les créateurs et donc toutes les personnes qui vivent de leur création ou qui aspirent à en vivre". Une démarche qui peut paraître banale mais qui, au vu de l’engouement, semble construite de manière pertinente…. faite par des artistes, pour des artistes. Et ils sont nombreux à être désormais passés par le CRC. "C’est d’ailleurs ce modèle qui a inspiré d’autres villes et on s’est chartisé", explique encore Gérard Fourré qui évoque donc ces Comptoirs Créatifs nés à Namur, Mons, Charleroi et récemment Verviers.