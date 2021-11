La nouvelle édition du concours d'expressions citoyennes "Aux encres Citoyens !" est lancée.

Organisé par l'ASBL MNEMA et La Maison des Sciences de l'Homme de l'Université de Liège depuis 2013, ce concours d'expression citoyenne s'adresse aux élèves de 5e et 6e secondaire de l’enseignementfrancophone de la Fédération Wallonie-Bruxelles, tous réseaux confondus, ainsi qu’au parascolaire.

La thématique de cette année ? "Il fait bon partout où l'on respire l'air de la liberté" d'Emile Leclercq.

Les élèves de 5e et 6e secondaire et parascolaire sont invités à exprimer leurs idées par écrit dans un premier temps, puis oralement dans un second. Ce concours a pour mission de stimuler l'engagement des jeunes et de développer leurs capacités d'expressions écrites et orales, dans une démarche d’éducation à la citoyenneté.

Les trois lauréats remportent un voyage culture et découvertes à Paris, et de nombreux lots.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 15 février 2022. Un jury de lecteurs sélectionnera les 10 meilleurs textes.



Les 10 finalistes participeront à un coaching en art de la parole donné par des comédiens professionnels.

La finale se déroulera le 30 avril 2022 lors d'une soirée de gala à La Cité Miroir. Les 10 finalistes présenteront leur texte oralement (lecture, plaidoirie, slam, projections... la forme est libre ! )

Plus d'informations sur le site www.aux-encres-citoyens.be