Tandis que le conseil communal de Flémalle, lundi prochain, se tiendra à la salle omnisports Louis Melin, mesures de distanciation obligent dans le cadre de l’épidémie de coronavirus, celui de Seraing, lundi également, se déroulera sur le site du Val Saint-Lambert. Une localisation qui mérite d’être soulignée sachant qu’à terme, le conseil communal de Seraing doit s’y établir de manière définitive…

Voilà des années, en effet, que l’on entend dire que l’assemblée quittera l’ancien hôtel de ville d’Ougrée, hautement énergivore, pour migrer vers le site du Val Saint-Lambert. Des années et toujours rien !

Le Covid-19 a-t-il fait accélérer les choses ? Non pas vraiment même s’il est vrai que le conseil communal se tiendra pour la première fois, lundi prochain, au Val Saint-Lambert…

En travaux

Jusqu’en septembre, dans le cadre des mesures de distanciation, il est prévu que le conseil communal se tienne dans l’ancienne salle de l’abbaye. "C’est la salle la plus adéquate, où divers événements ont lieu et où l’on peut assurer la distanciation vu qu’elle peut accueillir jusqu’à 500 personnes", souligne Déborah Géradon, échevine chargée du développement territorial à Seraing.

Mais ce n’est pas cette salle qui, à terme, est censée accueillir l’assemblée. "C’est l’occasion de faire découvrir cette salle qui a été magnifiquement rénovée et que beaucoup de personnes ne connaissent pas", ajoute-t-elle. "Mais c’est dans le bâtiment en face que le conseil communal doit s’installer. Les travaux ont été mis à l’arrêt à cause du covid et ils reprennent lentement. Le rez-de-chaussée accueillera la salle des mariages tandis que le conseil communal ira dans la salle du 1er étage, qui est toujours en travaux."