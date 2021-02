Ce lundi soir, le conseil communal de Grâce-Hollogne s'est enfin réuni, en visioconférence, à la suite de ce fameux conseil du 28 janvier dernier au cours duquel la démission de Manuel Dony (PS) de son mandat d'échevin n'a pas été acceptée. Sur base d'une décision de justice du 30 janvier ayant donné raison à Manuel Dony puis d'un courrier tout récent du ministre wallon des Pouvoirs locaux, le conseil communal de Grâce-Hollogne était tenu d'acter la démission de Manuel Dony de son mandat d'échevin.

Afin que cette démission soit actée, il revenait d'abord au conseil communal de Grâce-Hollogne de voter sur le retrait de la délibération du 28 janvier faisant état du refus de la démission avec 13 votes contre et 4 abstentions face à 9 votes favorables. La prise d'acte qui devait suivre devait, à elle seule, confirmer l'acceptation de cette démission. Mais comme rien n'est simple à Grâce-Hollogne en raison des tensions dévorantes entre les deux tendances socialistes, le conseil communal a passé une heure, allant d'une intervention à une autre, avant d'aboutir à cette fameuse prise d'acte... Du côté du clan Dony, on réclamait un vote (non essentiel) sur cette démission tandis que d'autres côtés, notamment du RCGH et d'Ecolo, on persistait à dire que ce vote serait d'office favorable puisque le conseil communal était sommé d'accepter cette démission... Un vote pouvait en effet avoir lieu mais, comme l'a précisé le directeur général, le résultat de ce vote ne pouvait être que positif... "C'est se chatouiller pour se faire rire", a lancé Vinciane Pirmolin (RCGH).

Finalement au bout d'une heure, et après le vote à l'unanimité du retrait de la délibération du 28 janvier, le conseil communal a donc accepté la démission de Manuel Dony.

Ensuite, le conseil communal a été amené à se prononcer sur la réduction d’une unité du nombre d’échevins dévolu légalement à la commune. Il s'agissait, dès lors, de faire passer le collège communal de 5 à 4 échevins. Le bourgmestre, Maurice Mottard, a d'emblée pris la parole en proposant le report de ce point qu'il avait pourtant fait inscrire à l'ordre du jour... Report que le groupe Ecolo avait précédemment sollicité... Et de proposer qu'il soit examiné au prochain conseil communal, le 25 février, soulignant que certaines réflexions doivent encore être affinées en vue du remplacement de Manuel Dony...

Ce changement de cap était vivement souhaité, en effet, sachant que les socialistes de la tendance Dony avaient signé et remis au directeur général un acte d'exclusion visant les autres socialistes de la tendance Mottard, à l'exception de ce dernier vu qu'il avait déjà été précédemment exclu du groupe PS du conseil communal de Grâce-Hollogne... En clair, si la démission n'était pas acceptée et si la diminution d'un échevin était avalisée, ils auraient été exclus du groupe PS du conseil communal!

Ce report ayant été voté à l'unanimité, peut-on imaginer que l'on va vers un apaisement à Grâce-Hollogne? On peut, du moins, l'envisager sachant que Manuel Dony a ensuite proposé que les neuf signataires retirent purement et simplement cet acte d'exclusion conditionnel...

A suivre...