Cette séance est donc organisée dans une salle sinistrée mais qui fut, précise-t-on à Trooz, remise en état par des bénévoles de l'ASBL Mille mains, ASBL qui contribue à la réhabilitation de différents locaux de Trooz.

L'ordre du jour du conseil communal de Trooz n'est pas bien "lourd", ce lundi 14 mars à Trooz... six points en séance publique tout au plus. Mais symboliquement, le moment était attendu dans la petite cité. Pour la première fois depuis les inondations en effet, le conseil communal se déroulera en présentiel... et surtout, il se déroulera à la salle des Mariages, rue de l'Église, soit dans les locaux de l'administration qui pour rappel, furent ravagés par les inondations.