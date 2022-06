La victime qui voyait tous les éléments les plus intimes divulgués à ses proches a soupçonné tous ses amis

Joseph, 59 ans, un habitant de Tongres encourt un an de prison avec sursis probatoire devant le tribunal correctionnel de Liège pour avoir littéralement pourri la vie d’un homme habitant à Fléron dont il estimait qu’il était responsable de sa rupture avec son mari. En effet, pendant pas moins de six ans, il a utilisé tous les éléments qu'il connaissait de la vie privée de son rival amoureux pour les divulguer et envoyer des centaines de lettres d’insultes et de menaces.