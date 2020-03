Ce samedi vers 17h30, les services de secours ont été appelés à intervenir à Angleur, le long de l'Ourthe. Un corps avait en effet été aperçu dans la rivière... Celui-ci a été repêché au niveau de l'île de Streupas, le long de la plage Panê-Cou... Les pompiers et la police étaient sur place. L'opération s'est déroulée en fin d'après-midi devant de nombreux joggeurs et promeneurs venus prendre l'air sur le Ravel entre Liège et Tilff, le long de l'Ourthe.

Le parquet de Liège a également été averti. Un médecin légiste a été envoyé sur place. Selon les premières constatations de ce dernier, il n'y aurait pas eu intervention d'un tiers. Le corps est celui d'un homme qui serait âgé de 65 ans. Son identification est en cours...