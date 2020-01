Jeudi, les autorités ont repêché une voiture de la Meuse à hauteur du port de Statte.

Il s’agit bel et bien de celle du couple hutois, disparu entre Huy et Andenne le 7 décembre dernier. À son bord, le corps d’une femme se trouvait du côté passager. Il s’agit vraisemblablement de celui de Sandra Paermentier, en fin de journée, un médecin légiste était sur place pour en attester.

Du côté conducteur, aucune trace de son compagnon Stephen Clément, âgé de 27 ans. D’après le parquet, étant donné l’état du véhicule, il est possible que le corps ait été emporté par le courant.

S’agit-il d’un suicide ou d’un accident ? Actuellement, aucune thèse ne peut être davantage privilégiée, l’enquête devra déterminer les circonstances exactes de ce drame.

Pour rappel, jeudi, la police de Huy, la protection civile, ainsi que le DVI (le service d’identification des victimes) de la police fédérale, effectuaient des recherches dans la Meuse à hauteur du port de Statte, afin de retrouver un couple disparu depuis le 7 décembre dernier.

Sandra Paermentier âgée, de 40 ans et Stephen Clément, de 13 ans son cadet, ont donné signe de vie pour la dernière fois entre 22 et 23 heures le jour de leur disparition, alors qu’ils se trouvaient entre Huy et Andenne, à bord de leur véhicule, une VW Bora bleue. C’est cette même voiture que les autorités recherchaient.