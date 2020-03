Son père, remercie les bénévoles qui ont participé aux recherches et ont aidé la famille à garder espoir.

Jean-Claude Johnen, le papa du jeune Charles disparu le 6 mars dernier à Liège remercie les bénévoles qui ont été d’un énorme soutient moral durant ces deux semaines de recherches. “Je n’ai pas les mots pour remercier toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin aux recherches”, indique le père de Charles.

Dimanche en fin de matinée, les pompiers de Liège ont repêché le corps sans vie du jeune homme dans la Meuse, à proximité de l’île Monsin. La piste de l’accident est actuellement privilégiée. La famille de Charle n’a été prévenue que peu avant 13 heures. “Les policiers ont sonné à la porte d’entrée et immédiatement on a compris ce qu’il se passait. Nous étions justement en famille avec mon épouse et mon autre fils”, explique le père du malheureux. Ce dernier poursuit, “même si on gardait espoir, on s’y attendait de plus en plus et ça a fini par arriver”.

Le jeune homme de 20 ans originaire de Montzen, avait disparu aux alentours de 2 heures du matin dans le quartier de Coronmeuse, après une soirée estudiantine. Charles n’est malheureusement par le premier, victime de ce type d’accident. “Le seul conseil qu’on peut donner aux jeunes, c’est de rester vigilant”, indique le père de la victime. L’homme poursuit “actuellement il n’y a plus de guindailles, mais une fois que le confinement sera terminé, on va faire attention un petit temps puis ça recommencera. Charles n’est pas le premier à qui ça arrive et ne sera sans doute pas le dernier. Le problème aujourd’hui, c’est que les jeunes font tout le temps la fête, ils font des “prés” parce que l’alcool coûte cher et ils arrivent aux soirées déjà bien imbibés”.

L’enterrement du jeune montzenois, devrait avoir lieu la semaine prochaine en petit comité, suite aux mesures prises par le gouvernement en raison de la pandémie. “Charles est décédé seul et il sera enterré en petit comité”, déplore Jean-Claude. “Quand le confinement prendra fin, nous organiserons un rassemblement en sa mémoire afin que ses amis, les bénévoles et toutes les personnes qui nous ont aidés puisse lui rendre hommage” clôture l’homme.