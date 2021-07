Victime d’un élan de solidarité sans précédent, le Country Hall de Liège est rempli d'objets apportés en solidarité aux victimes des inondations. Vêtements, vivres, électros sont nombreux sur le site. Il est donc demandé aux personnes de ne plus rien apporter ce week-end. "Nous ne vous remercierons jamais assez pour votre implication généreuse. Toutefois, en raison de cette saturation temporaire et des conditions climatiques actuelles et pour les prochains jours, nous sommes contraints de suspendre l’accueil des dons sur ce site non pourvu d’un espace de déchargement couvert", explique-t-on à la Province de Liège.

La Province oriente vers d'autres lieux. "Nous insistons sur le fait que le Country Hall n’est plus en mesure de réceptionner des vêtements, du mobilier ou de gros électroménagers. Il vous est dès lors demandé de réorienter ce type de dons vers des opérateurs tels l’asbl Terre, les Ressourceries, etc. encore disponibles."