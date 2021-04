En juillet dernier, le Conseil européen s’est accordé sur la mise en place d’un plan pour favoriser la reprise des activités en Europe et ce, après la pandémie. L’objectif européen est d’investir massivement dans une Europe verte, résiliente et numérique.

Dans ce cadre, la Belgique s’est vu octroyer une enveloppe de 5,9 milliards d’euros. En tant qu’État membre, la Belgique devait soumettre à la Commission européenne son programme comprenant une série de projets d’investissements qui correspondent aux souhaits de l’Union européenne.

Dans un premier temps, le projet de Liège-Carex avait été retenu. Mais, selon nos collègues de l’Écho, le projet liégeois n’a pas passé le cap de "la mise en cohérence par le gouvernement fédéral". Le coup et rude pour ce projet qui traîne dans les cartons depuis une quinzaine d’années. Rappelons que son objectif principal est de créer sur le site de Liege Airport un railport qui permettrait de faire basculer une partie du fret aérien et/ou camionné vers le ferroviaire à grande vitesse. Les vols de repositionnement pourraient, par exemple, être largement réduits grâce à ce maillage ferroviaire du territoire européen. La Wallonie demandait un financement de 60 millions.

Depuis Liege Airport, les plans prévoyaient une liaison à grande vitesse avec Paris, Amsterdam, Lyon, Londres et Francfort. Mais, pour que le maillage soit complet, il faut que tout le monde y mette du sien. c’est là que le bat blesse puisqu’apparemment, la France rechigne à lancer ses travaux à Roissy. "Le projet Carex est intimement lié au développement de Roissy Carex. Or, les nouvelles de France ne sont pas positives", regrettait le cabinet de Jean-Luc Crucke, dans les colonnes de l’Écho.

Il reste le tram

Mais Liège ne restera sans doute pas sans rien. Rappelons en effet qu’une des fiches rentrées concerne le tram. On se rappelle que pour des raisons budgétaires, la Wallonie en a limité le tracé à la seule ville de Liège (ligne courte). Or l’étude de la ligne tant en termes de mobilité que de pertinence territoriale avait montré que le tracé optimal couvrait un plus grand territoire.

Ce projet, pour lequel la Wallonie demande 105 millions, comprend la réalisation des études techniques et le dépôt de permis portant sur l’ensemble de l’extension et le financement des infrastructures et de la rénovation de l’espace public jusqu’à Seraing et Herstal. Rappelons que dans nos colonnes, le ministre Daerden avait souhaité, il y a quelques jours, voir ce tracé supplémentaire se réaliser.