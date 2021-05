Ras-le-bol Solidarité Culture Liège appelle à l’aide et dénonce un cruel manque de considération.

C’était il y a un an tout juste… quelques mois après le début de la crise donc : le secteur culturel liégeois se fédérait face à un constat qu’on comprend "amer" en dénonçant "un manque de réaction des pouvoirs locaux face à la mise à l’arrêt brutal du secteur associatif et culturel", explique Julien Legros, membre de Solidarité Culture Liège.

Aujourd’hui, en mai 2021, ce collectif - qui représente à chaque réunion une centaine d’acteurs du secteur et quelque 250 opérateurs culturels - dit malheureusement dresser le même constat : les pouvoirs publics liégeois n’aident pas suffisamment et adéquatement le secteur culturel liégeois. Lassés d’attendre, ils le dénoncent donc ouvertement et réclament, à l’aube d’une nouvelle saison estivale qui s’annonce "identique voire pire", des solutions structurelles urgentes

"Malgré les nombreux appels au secours du secteur, le bilan est catastrophique et ne cesse de s’aggraver", insiste Julien Legros. "Ce que nous lançons aujourd’hui comme appel, c’est celui de la solidarité mais aussi de la considération", poursuit Gérard Fourré, également membre de l’association. Un appel signé par 1 400 citoyens… "Car même les structures plus saines qui font le gros dos depuis un an, se retrouvent en difficultés financières et sont empêchées de remplir leurs missions".

Moins qu’à Charleroi ?