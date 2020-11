Liège De multiples cas ont été découverts… Certains dénoncent un vrai relâchement.

Plusieurs personnes travaillant au palais de justice de Liège nous ont confirmé que de nombreux cas de Covid étaient constatés au sein de l’aile nord du palais de justice de Liège. Certains témoins nous ont d’ailleurs fait part de leur peur d’aller travailler.

"Il y a un gros cluster à l’annexe nord et on le tait pour ne pas fermer, c’est dégueulasse", nous confie une personne qui a attrapé la Covid sur place. "C’est une hécatombe chez les juges et les greffiers, mais aussi les employés de greffe. Les gens entrent au palais sans se désinfecter les mains. On ne les y oblige pas. Ils touchent à tout."

À la suite de cette deuxième vague, les audiences des chambres de mises en accusation ont été transférées dans l’ancien palais. En effet, dès ce jeudi