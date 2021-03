Ce lundi, les écoles ferment de nouveau totalement leurs portes.

Après plus d’un an de crise sanitaire, d’isolement, de cours à distance, d’incertitudes, nombre de jeunes sont aujourd’hui, on le sait, en proie à de grandes difficultés, qu’elles soient familiales, sociales, économiques ou scolaires.

Les assistant(e)s sociaux (ales) du CPAS de Liège le constatent tous les jours : les jeunes sont, pour beaucoup, en souffrance, découragés, stressés, à bout de souffle ou en complet décrochage scolaire.

C’est pourquoi le CPAS a, sur base d’un subside du fédéral, mis en place un nouveau projet pour ses bénéficiaires âgés de 18 à 25 ans : 8 psychologues ont été engagés mi-mars, en vue de leur apporter un soutien supplémentaire.

Les quelque 3000 jeunes bénéficiaires que compte le CPAS de Liège, qu’ils soient ou non étudiants, peuvent ainsi obtenir des consultations adaptées, individuelles et totalement gratuites avec des psychologues formés à leurs problématiques spécifiques.

Ces consultations ne conditionnent bien sur aucunement l’aide octroyée par le CPAS.

Pour le Président du CPAS, Jean-Paul Bonjean, soutenir les jeunes, tenter par tous les moyens d’éviter qu’ils ne décrochent totalement de leurs cours ou formations est absolument fondamental : ""Penser à demain, c’est penser à la meilleure manière d’apporter, dans l’instant, toutes les solutions possibles pour aider tout jeune dans le besoin".

Le CPAS rappelle par ailleurs les aides spécifiques « COVID » pour lesquelles tous Liégeois et Liégeoises peuvent faire appel à ses services (0800/43 008).