Cela fait plusieurs années désormais qu’une tendance lourde se marque au niveau des pratiques funéraires. Et ce n’est pas la crise sanitaire liée au Covid-19 qui est de nature à changer les choses.

Que du contraire même au vu de l’activité en hausse au sein des différents centres concernés. La crémation a bel et bien le vent en poupe, et ce en province de Liège comme ailleurs en Wallonie, la Flandre étant encore plus avancée.

Toujours est-il que ce sont plus de 5 000 crémations qui sont pratiquées chaque année dans un des deux centres que compte la province de Liège : celui bien connu de Robermont et celui de Welkenraedt.

Deux arrondissements sur trois sont pourvus à l’heure actuelle. D’où la volonté exprimée depuis un an par la conférence des élus de l’arrondissement de Huy-Waremme, tous partis confondus, de construire un troisième centre.

Comme expliqué par le bourgmestre concerné Eric Hautphenne (PS), par ailleurs nouveau président de la Spi, la commune de Héron se démarquait à cet égard. Et ce pour rappel suite à une étude réalisée par l’Université de Liège pour le compte de l’intercommunale Neomansio.

Une facilité d’accès pour les habitants de l’arrondissement concerné était alors mise en avant, la localisation envisagée permettant à ces derniers de rejoindre plus rapidement le futur crématorium. Quant à sa capacité, elle devrait être d’environ 2 000 crémations par an à l’horizon 2025.

Des freins sont apparus

Un an plus tard et alors que le projet en question semblait sur de bons rails, force est de constater que des freins sont apparus. En premier lieu et ainsi que précisé par Eric Hautphenne, l’absence de raccordement au gaz au sein de la commune a fait changer la future implantation.

Laquelle est désormais prévue le long de l’autoroute E42 en bordure du zoning Mecalys situé sur le territoire de la commune voisine d’Andenne. Un autre souci ayant eu trait au fait qu’un des terrains possibles était gorgé d’eau au niveau de son sous-sol, de quoi compliquer les choses.

Du côté de l’intercommunale à la manœuvre, laquelle agissant de concert avec Bep, l’agence de développement de la province de Namur, on poursuit toujours cette piste. Mais le terrain à présent convoité, non loin de là, est celui d’un agriculteur avec qui des négociations sont en cours.

Mais le souci, c’est que ce dernier ne veut pas vendre… Alors que la volonté exprimée par Neomansio n’est pas de recourir à une expropriation, la solution consisterait en un échange des terrains qui n’est toutefois pas encore acquis. De quoi donc retarder un projet qui est pourtant attendu…