Dès ce mercredi, le Depist car du CHU quittera le parking de l’hôpital pour se rendre sur celui du Country Hall. Tous les prélèvements (sur rendez-vous) y seront organisés. Une belle synergie "Public/Public" (CHU, ADEPS et Société de Gestion du Bois-Saint-Jean)

Le 16 mars dernier, avec l’aide de la Ville de Liège, le CHU ouvrait, sur le parking le plus proche des urgences du Sart Tilman, son Village COVID pour organiser le tri des patients avant leur entrée dans l’hôpital. Jusque-là, depuis le début de la crise, le tri avait été effectué dans les locaux voisins d’ATC-Pharma, libérés pour l’occasion. Depuis ce jour, plus de 20 000 tests y ont été effectués.

À partir de ce 16 décembre, ces tests seront effectués par le personnel du CHU sur la grande zone de parcage du Country-Hall mis gratuitement à disposition. Le déménagement n’altère en rien les dépistages déjà programmés avec rendez-vous confirmés. Les patients seront prévenus par SMS de la nouvelle localisation.

Toutes les personnes présentant des symptômes, qui auraient eu un contact à risque, qui reviennent d’une zone rouge et les patients devant se faire opérer ou hospitaliser au CHU de Liège seront reçus, sur rendez-vous (04/242.52.52) du lundi au vendredi, de 12 h 30 à 16 h 30, dans le tout nouveau dispositif mis en place au Country Hall et ce toutes les quinze minutes afin de maintenir un flux permanent et éviter tout embouteillage. Pour chaque rendez-vous pris, un sms sera systématiquement envoyé aux patients 48 heures à l’avance pour rappeler l’heure, la date et le lieu du dépistage.

"Ce déménagement est important pour nous car les travaux sur les parkings ont commencé et nous avons besoin de cet espace", explique Anne-Catherine Geurts, responsable Mobilité du CHU de Liège.

"Au Country-Hall, notre Depist-Car profitera de plus d’espace et ne provoquera plus de problème de circulation près des urgences", précise le Dr Sandra Delcourt, responsable des centres de prélèvements.