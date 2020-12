Comme cela avait été annoncé en début de législature, l’échevin des Finances de la commune de Fléron, Pierre Vanderheijden (IC), cédera sa place scabinale à un jeune conseiller en la personne de Romain Sgarito (IC) en janvier prochain. L’élu a donc présenté en ce mois de décembre son dernier budget, celui de l’année 2021. Après avoir été conseiller communal pendant 22 ans, et échevin depuis 2010, Pierre Vanderheijden retournera sur les bancs du conseil communal en tant que conseiller jusqu’en 2024.

Par 13 voix pour et 11 abstentions, le conseil communal a voté un budget 2021 à l’ordinaire d’un peu plus de 19 millions d’euros présentant un résultat à l’exercice propre en boni de 299.332 euros. "Avec tous les aléas de la crise sanitaire, il est difficile aujourd’hui de prévoir avec précision les conséquences financières que cette crise aura dans le temps. Malgré un contexte imprévisible, cette situation bénéficiaire à l’exercice propre est réalisée sans augmentation des principales taxes, à savoir 8,5 % pour les additionnels à l’impôt des personnes physiques et 2.600 d’additionnel au précompte immobilier", a indiqué l’échevin.

Enfin, en ce qui concerne le budget extraordinaire, un peu plus de 4,8 millions d’euros ont été prévus, avec des investissements "pour les infrastructures scolaires, les voiries, la rénovation de bâtiments, les économies d’énergie et la mobilité", souligne l’échevin. Citons, parmi ces différents projets, la fin des travaux de la Maison urbaine, l’aménagement de l’école maternelle de la rue Lapierre, l’aménagement d’un parking P + R rue Charles Deliège, la réalisation d’un plan de mobilité ou la réfection du mur du cimetière de Retinne.