Les travaux de désamiantage du pont 66 surplombant l'autoroute E40/A3 à hauteur de Lincent, en province de Liège, débuteront le 19 avril et se poursuivront jusqu'au 2 juillet, annonce jeudi l'agence régionale en charge du réseau autoroutier (Sofico). Ce chantier s'inscrit dans le cadre d'une opération de désamiantage de six ponts de l'E40/A3, de Hélécine à Remicourt. Dès mardi, les conditions de circulation sur l'autoroute se verront modifiées à hauteur de Lincent jusqu'au début du mois de juillet, dans les deux sens de circulation. Sur une zone localisée à proximité du pont concerné, deux bandes de circulation resteront maintenues dans chaque sens avec une vitesse limitée à 70 km/h. Dans un premier temps, les voies de gauche et centrales seront maintenues, avant d'être remplacées, le temps des travaux, par les voies de droite et les bandes d'arrêt d'urgence. Un radar mobile sera régulièrement présent pour inciter à lever le pied et contrôler la vitesse des usagers.

"Le désamiantage est une opération indispensable à réaliser en vue de la future réhabilitation de ces ponts", explique la Sofico. "Il s'agit de travaux complexes qui nécessitent l'installation d'un caisson étanche, progressant avec le chantier et pour lequel les agents doivent être équipés d'une combinaison de protection."

Au total, six ponts surplombant l'E40/A3 de Remicourt à Hélécine seront désamiantés d'ici 2023.