Liège Il s’agit du premier objectif qui visait à approfondir les connaissances du site.

Un vaste parc métropolitain, aux portes de Liège… telle est l’ambition poursuivie par le projet création du parc du Ry-Ponet.

Ce parc, ce sont en effet 400 hectares de nature (mais pas seulement) répartis sur Beyne-Heusay, Chaudfontaine, Fléron et Liège, que la métropole liégeoise a souhaité "sacraliser" ; en créant ici un parc métropolitain, poumon vert liégeois.

Aujourd’hui, la première étape du processus est rencontrée avec le diagnostic. Pour rappel en effet Liège Métropole avait confié une étude à l’atelier Caneva-s en lui fixant 3 objectifs : réaliser un diagnostic pour approfondir les connaissances du site ; proposer un schéma d’intentions qui mise sur la préservation des valeurs du site, donne une identité et précise les usages des lieux ; définir un plan d’actions à court terme (3 et 5 ans), moyen terme (10-15 ans) et à long terme (30 ans soit "horizon 2050").