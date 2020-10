Il s’est fait payer des prestations qui n’ont jamais existé et fait offrir des frais personnels comme des voyages.

Le tribunal correctionnel de Liège a poursuivi l’examen d’un dossier à charge de l’administrateur délégué des Ateliers d’Art contemporain (AAD) de Liège, de l’ex-directrice et une autre ancienne administratrice déléguée d’une ASBL satellite des Ateliers d’Art contemporain. Ils encourent respectivement des peines de 20 mois et 6 mois de prison, avec sursis pour les deux dames car elles n’ont pas fait de bénéfice personnel, mais aussi des amendes et des confiscations.

(...)