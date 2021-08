Après plusieurs semaines de réaménagement du site suite aux inondations de la mi-juillet, le Domaine de Palogne rouvre ses portes aux visiteurs.Dès ce vendredi 13 août en effet, l’accueil "Sport" redémarre : l’équipe proposera à nouveau des balades pédestres et plusieurs itinéraires à réaliser à VTT pour un bain de nature assuré ; à noter que la location de VTT classiques reprend.Le minigolf est également ouvert pour le public en quête d’une activité conviviale sous le signe de la détente.Quant au kayak, la descente (7,8 km) est à nouveau possible ! La réservation est vivement conseillée au 086 21 24 12La Taverne Al Gatte d’or rouvre pour sa part sa terrasse et son bar : softs et bières spéciales serontdonc à la carte, tout comme une petite restauration., indique le Domaine.Les spectacles de fauconnerie au pied du Château Fort ont également repris à 11h30, 14h et 16h, tous les jours du mois d’août, week-ends et férié compris.Du côté du Château Fort et du Musée, les visites, la Chasse au trésor ainsi que les nouveautés et évènements organisés dans le cadre de la commémoration des 500 ans du siège de Logne ont repris. Tous les mercredis et dimanches d’août à 15h, assistez au spectacle de marionnettes du Théâtre Al Gatte d’or !Jusqu’au 29 août, l’exposition gratuite "Le siège de Logne et le Moyen Âge dans la bande dessinée" sera encore visible au sein de la salle d’exposition du Musée du Château Fort de Logne. L’occasion de découvrir le processus de création de la BD «Les Cendres de Logne» et la manière avec laquelle différents auteurs représentent le Moyen Âge dans leurs œuvres.À noter également dans vos agendas : le début des conférences «1521» le 26 août prochain : un cycle qui invite à la découverte de 8 thématiques liées au contexte historique, politique, militaire et artistique de l’époque, en compagnie de spécialistes passionnés.Les deux rendez-vous musicaux ont pour leur part été reportés au 16 octobre et au 5 décembre: le voyage dans le temps est donc prolongé et l’automne promet d’être riche en évènements.Programme complet sur www.palogne.be/500-ans-logne.be/