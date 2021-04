Dès ce 1er mai, la vie de château peut reprendre au Domaine provincial de Wégimont.



Découvrir ou redécouvrir le Domaine provincial, c'est la garantie d'un bon moment partagé, en famille ou entre amis.



Outre son magnifique parc fleuri, ses parties boisées et un arborétum, on y trouve aussi un complexe de 3 piscines, un mini-golf, un canotage, une plaine de jeux, 24 aires de barbecues et 7 étangs dont un aménagé pour la pêche.



Crise sanitaire oblige, des règles Covid sont bien entendu à respecter.



Natation sportive autorisée



Actuellement, seule la natation sportive en couloir sera autorisée. La pataugeoire et les toboggans resteront fermés. La journée piscine sera divisée en 4 vagues de 2 heures pouvant accueillir 42 personnes à chaque plage horaire (de 10h à 12h, 12h à 14h, 14h à 16h et 16h à 18h ).



Le prix d’entrée de la piscine est de 2euros et donne également accès au parc durant toute la journée. Les réservations pour la piscine ou toutes autres activités au sein du domaine (parc, piscine et barbecues) sont strictement obligatoires. Elles doivent se faire en ligne via un lien accessible sur le site internet (http://www.provincedeliege.be/wegimont). Les points de vente boissons, sandwichs ainsi que la friterie seront bien accessibles selon le principe du "à emporter". Il n’y aura donc pas de possibilité de consommer à table.



Infos et réservations



Le Domaine ouvre ses portes de 10h à 19h. Le bureau de réservation est ouvert en semaine de 7h30 à 12h et de 12h30 à 17h. Réservations par email : chateau.wegimont@provincedeliege.be ou par téléphone (+32 4 279 24 00). Plus d'infos sur : http://www.provincedeliege.be/wegimont